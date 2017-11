"STVV zou wel eens heel snel kunnen worden overgenomen door Japanners"

Dat een overnamen er snel zit aan te komen, is duidelijk. Als STVV straks een persuitnodiging stuurt, zal het niet over het ontslag van zijn trainer gaan.

"Er werd gezegd dat DMM.com STVV rond Nieuwjaar zou overnemen van Roland Duchâtelet, maar vanuit verschillende hoeken hebben we nu te horen gekregen dat het wel eens sneller zou kunnen gaan."

"De Japanners zouden de interland tussen België en Japan in Brugge aangrijpen om de macht nu al over te nemen. Opletten, daar is geen definitieve bevestiging van, maar de maandenlange doorlichting door de Japanners van STVV zou in de beslissende fase zijn."

"Het zou dus niet onlogisch zijn dat DMM.com dit tijdstip aangrijpt om het nieuws dat ze een Belgische club overnemen in eigen land te lanceren."

"Grote baas Roland Duchâtelet neemt zijn telefoon niet op en communiceert niet, dus is het afwachten of hij nu al zijn handtekening zet. Maar dat het er snel zit aan te komen, is wel duidelijk. Als STVV straks een persuitnodiging stuurt, zal het niet over het ontslag van zijn trainer gaan."