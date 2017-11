Vrancken wordt assistent van De Boeck bij KV Kortrijk

Vrancken verliet Lommel, leider in de eerste amateurafdeling, eind oktober "om persoonlijke redenen". Vandaag staat hij als assistent-coach voor het eerst op het trainingsveld bij KV Kortrijk.

KVK stelde Glen De Boeck vorige week voor als zijn nieuwe hoofdtrainer. De Boeck nam Lorenzo Staelens mee als hulptrainer en krijgt er nu dus ook de 38-jarige Vrancken bij.

Kortrijk is voor Vrancken geen onbekend terrein. KVK was de laatste halte in zijn spelersloopbaan in eerste klasse. De voormalige defensieve middenvelder sloot na passages bij Tongeren, STVV, AA Gent, RC Genk en KV Mechelen in 2011 zijn carrière af in Kortrijk.

Vrancken ondertekende een contract tot het einde van het seizoen. KV Kortrijk zal eerstdaags ook nog een conditietrainer aanstellen om de technische staf compleet te maken.