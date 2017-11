Glen De Boeck is nieuwe coach van Kortrijk: "West-Vlaamse mentaliteit terugbrengen"

Op de voorstelling stak voorzitter Joseph Allijns ook de hand in eigen boezem. "Als je een trainer ontslaat, moet je ook als bestuur een mea culpa slaan. We hebben heel lang getwijfeld om Anastasiou te ontslaan. We bleven hopen dat hij het zou kunnen ombuigen, dat één zege voor een ommekeer zou zorgen. Maar uiteindelijk moesten we ingrijpen."

"Je mag ook niet vergeten dat we in mei 2015 bijna onze volledige technische staf zijn verloren aan KV Oostende (met onder andere Vanderhaeghe en Custovic). Dat heeft ons enorm veel pijn gedaan en heeft de fundamenten vanonder onze club gehaald. Nu is het tijd om aan nieuwe grondvesten te bouwen."