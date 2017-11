Genkse ziekenboeg wordt groter: Samatta out tot aan de winterstop

Samatta viel zaterdag uit in de competitiewedstrijd tegen Lokeren. Hij kreeg Lokeren-doelman Davino Verhulst over zich en moest van het veld nadat hij door zijn knie was gezakt.

Verdere onderzoeken hebben gisteren aan het licht gebracht dat zijn meniscus en zijn laterale band geraakt zijn. Samatta moet onder het mes en is zeker out tot aan de winterstop. Hij mist de volgende 8 wedstrijden van Genk.

Na Dewaest, Trossard en Berge is Samatta al de vierde basisspeler die voor langere tijd aan de kant staat. Aanvaller Karelis maakte nog maar net zijn rentree na tien maanden afwezigheid. De Griek zou op papier de plaats van Samatta moeten innemen in de basiself, maar lijkt nog niet helemaal klaar.

Coach Stuivenberg heeft nog even de tijd om een vervanger voor Samatta aan te duiden. De volgende wedstrijd van Genk staat op 19 november op het programma. Dan moet Genk naar Zulte Waregem.