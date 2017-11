Makélélé: "Eupen en ik kunnen samen groeien"

We durven gerust toe te geven dat we op onze redactie gisteren verrast waren met de aanstelling van Makélélé. Hoe is hij in Eupen belandt?

"Eupen is een goede club voor mij om bij te leren. Ik leer graag bij en reis graag", zei de Fransman. "Het kan me alleen helpen om beter te worden en meer ervaring op te doen. Ik ga me maximaal geven voor de jonge talenten."

"Eupen heeft een heel interessant project voor iemand van mijn leeftijd. We kunnen samen groeien. Ik ga me ook hier in de regio huisvesten. Dat is belangrijk om het DNA van de club aan te leren en vooral om dicht bij het werk te zijn."

"Of ik Duits spreek? Enkele woorden", lachtte Makélélé. "Maar misschien komt dat nog in de toekomst."