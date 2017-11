Teodorczyk 2 matchen geschorst en 1 met uitstel: "Ik had hem rood moeten geven"

Scheidsrechter Bart Vertenten deed ook zijn zegje op de zitting van de Geschillencommissie van de KBVB. "Ik was gefocust op de bal en zag een roekeloze trapbeweging, waarvan ik dacht dat die geel verdiende", getuigde Vertenten.

"Ik kon niet goed zien of hij hem had geraakt en mijn assistent kon me ook niet verder helpen. Nu ik de beelden heb gezien, besef ik dat ik de intensiteit van de trap had onderschat. Dit had een rode kaart moeten zijn wegens brutaliteit."