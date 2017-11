Harbaoui wordt niet vervolgd voor zijn elleboog in gezicht van Poulain

"Als je springt is er altijd een elleboog in het spel", zei RSCA-coach Hein Vanhaezebrouck maandagavond in Extra Time. "Als Poulain eerder in de lucht geweest was en boven Harbaoui uitgekomen was, dan was diens elleboog in het gezicht van Harbaoui terechtgekomen. Het was een fout. Ik kan akkoord gaan met een gele kaart. Maar rood zou ik niet aanvaarden, want dit gaat niet over iemand bewust willen slaan."