"Als Jan Vertonghen nu eens een koppel vormde met Tessa Wullaert"

Uit Anderlecht-Club Brugge kwamen onder meer enkele elleboogjes ter sprake. "Wie zich niet beschermt, wordt afgemaakt", zegt RSCA-trainer Hein Vanhaezebrouck. "In de Europese competities wordt steeds minder gefloten. Je mag iemand in de rug duwen, daar wordt niet voor gefloten. Als wij dan in België elk duel gaan bekijken: daar zit een arm in, daar zit een hand in..."

"We hebben nu al moeite om ons aan te passen aan de arbitrage tijdens Europese wedstrijden. In de Champions League en Europa League wordt meer toegelaten. Maar ik zie dat nu ook de Belgische scheidsrechters Delferière, Lardot en Laforge meer beginnen toe te laten. Ik sta daar achter."