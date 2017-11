"Hoe sommige jongens speelden tegen Club, dat kan eigenlijk niet"

Anderlecht moest tegen Club Brugge vrede nemen met een 0-0-gelijkspel. "Doordat we niet gewonnen hebben, hebben we nu een heel zware taak, want we mogen de kloof met Club Brugge niet groter laten worden", zegt Hein Vanhaezebrouck.

"Wij hebben getoond dat wij Club aankunnen, ook al zijn wij nog niet waar we moeten zijn. Maar ik denk niet dat er in Belgie veel ploegen zijn die Club aankunnen. Dat is wel iets wat zorgen baart, want zij spelen nu 4 keer thuis in de volgende 5 matchen en normaal verliezen zij thuis geen punten. Dat betekent dat wij heel veel punten zullen moeten pakken om erbij te blijven."

"Ik zie wel dat een aantal jongens stilaan naar zijn beste vorm toegroeit. Dendoncker is aan het terugkomen, veel andere jongens ook. Een aantal anderen hebben wel nog wat werk."

"Teodorczyk? Dat probleem duurt al wel wat langer dan dat ik er ben. Hij zit met te veel in zijn hoofd en probeert het te forceren. Als hij geschorst wordt, zullen we hem missen. Anderzijds is dat voor hem misschien wel een moment om alles los te laten, weer vanaf nul te beginnen en eenvoudig op te bouwen."