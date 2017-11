Lopen en scoren (behalve gisteren): het handelsmerk van Pieter Gerkens

En talent had Gerkens zeker. Hij is een stadsgenoot van Courtois en het was de vader van Thibaut, die Genk er attent op maakte dat de kleine Gerkens iets in zijn mars had. Een scoutingrapport later trok Gerkens van Bilzen naar Genk. Hij was toen amper zes jaar…

De hele jeugdopleiding viel er nauwelijks een spoor van kritiek te vinden op de capaciteiten en de attitude van de Bilzenaar. Gerkens overleefde elke evaluatie zonder problemen, werd regelmatig geselecteerd voor de nationale jeugdploegen en werd gepolst door... Anderlecht.

Vader Dré Gerkens vond een overstap geen adequate keuze, want bij Genk zou Pieter allicht sneller een kans krijgen. Dat gebeurde ook toen hij in november 2013 zijn debuut maakte in het eerste elftal. Op die ene match volgden snel vele wedstrijden. Ook toen Been ontslagen werd en na hem Emilio Ferrera, stond Gerkens onder de Schot Alex McLeish heel vaak in de basis.

Maar zoals zo vaak met tieners dringt er zich wel een mindere periode op en de ontluiking van Milinkovic-Savic (nu bij Lazio), Wilfred Ndidi (nu bij Leicester City) en Bryan Heynen (nu nog bij Genk ) zorgde ervoor dat Gerkens onder Peter Maes niet meer aan de bak kwam. Gerkens kreeg nochtans een verbeterd contract aangeboden, maar geld was niet de drijfveer van de middenvelder. Gerkens geloofde niet in zijn kansen en had niet zijn hele kinder- en tienertijd opgeofferd om op de bank te zitten.