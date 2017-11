"Kaarten voor Club Brugge liggen nu nog beter dan voor de topper"

Als je toch iemand moet aanwijzen, zou ik zeggen dat Club het op het eerste gezicht toch het beste heeft gedaan. Het leverde een solide prestatie wat de organisatie betreft, in wat voor de club al vele jaren een moeilijke verplaatsing is.

Het heeft nog altijd 9 punten meer en de verplaatsing naar Anderlecht is al achter de rug. De kalendermaker heeft er voor gezorgd dat het over 5 weken al de terugmatch in Jan Breydel tegen Anderlecht is.

Daarvoor speelt Club drie van zijn vier wedstrijden thuis. Club kan met zijn sterke thuisreputatie nog een serieuze tussensprint plaatsen voor de winterstop. Wat mij betreft liggen de kaarten voor Club nog wat gunstiger dan voor de topper.

Daar staat tegenover dat het Anderlecht van Vanhaezebrouck nog volop in opbouw is. En daar komt de belasting van de Champions League bij. De coach wisselt nog vaak van systeem, iets wat hij in het verleden minder deed.

Er is weinig tijd om te trainen, zoals hij al heeft aangegeven, om zijn ideeën en zijn voetbal er in te slijpen. Er wordt moeilijk gewonnen, zelfs tegen Eupen. Toch moet Anderlecht, met nog vooral uitwedstrijden, zorgen dat de kloof niet groter is geworden na de terugmatch tegen Club half december.

De algemene verwachting is dat Anderlecht pas echt zal gaan voetballen zoals Vanhaezebrouck dat graag wil na een intensieve winterstage. Als het er ooit van komt. Anderlecht moet opletten dat het tegen die tijd niet te laat is.