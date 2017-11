Wat stond er op het briefje van Hein Vanhaezebrouck?

De topper tussen Anderlecht en Club Brugge eindigde op 0-0. Het doelpunt van Harbaoui telde niet, omdat de lijnrechter hem buitenspel zag staan.

Onterecht, maar deze keer was er geen videoref aanwezig om de wedstrijdleiding de fase opnieuw te laten beoordelen. "Dat begrijp ik niet", reageerde Harbaoui. "De ene keer is hij er wel, de andere keer niet. Nu hadden we er echt behoefte aan, jammer."