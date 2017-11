Leko en Vanhaezebrouck zien het anders: "Gevoel twee punten verloren te hebben"

De tweede helft hadden we helemaal onder controle en hadden we voldoende kansen om te winnen. Alles in beschouwing genomen verdiende Anderlecht meer om te winnen dan Club.

"In de eerste helft hadden wij meer de bal en had Club het moeilijk om ons vast te zetten, maar vooraan waren we niet beslissend. We liepen ook te veel in dezelfde zones."

"We geven wel twee kansen weg aan Club waar we goed wegkomen. Anderzijds scoren we een geldig doelpunt. Ik vond ons in de eerste helft net iets dominanter. Zij hadden een kans meer. De tweede helft hadden we helemaal onder controle en hadden we voldoende kansen om te winnen. Alles in beschouwing genomen verdiende Anderlecht meer om te winnen dan Club."

Vanhaezebrouck zette Dendoncker opnieuw op het middenveld na enkele matchen in de verdediging. Hij speelde een degelijke match volgens zijn coach. "Alles hangt af van wie er beschikbaar is."

"Kara en Spajic waren terug. Dan kan je het permitteren om Dendoncker door te schuiven. Het is duidelijk dat hij op beide posities kan spelen en ik denk dat hij dat in de toekomst ook nog zal moeten doen bij de nationale ploeg."

Met een punt schiet Anderlecht wel weinig op. De kloof met Club Brugge is nog altijd 9 punten. "Door die achterstand kunnen we ons niet veel permitteren. Puntenverlies tegen ploegen waar je het niet verwacht mag niet meer. Maar we hebben ook laten zien dat we een ploeg aankunnen die al heel de competitie bovenaan staat."