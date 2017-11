VIDEO: Musona houdt balletje hoog zoals Witschge

Op 5 november 2017 wint KV Oostende met 4-2 van Zulte Waregem. De actie van de wedstrijd is er een van Knowledge Musona. De aanvaller van Oostende houdt de bal 6 keer in de lucht, om daarna in één tijd Bjelica aan te spelen op het middenveld. Bijna zo mooi als het hoogstandje van Witschge.