Coucke: "Ongelooflijk chapeau aan iedereen"

Dankzij drie overwinningen op een rij krijgt Oostende stilaan voeling met de middenmoot. "Ik durf niet te zeggen wat er dit seizoen nog mogelijk is", zegt Marc Coucke. "Met die 9 op 9 hebben we getoond dat we toch naar het midden van de rangschikking moeten kunnen komen. De rest zal afhangen van eens een keer pech of geluk te hebben."

"Ik ga ervan uit dat het bijna onmogelijk is om Play-off I nog te halen. Ik denk dat je daarvoor 46 punten nodig hebt. Dan mogen we niet te veel verliespunten meer hebben, maar we zullen sowieso nog verliezen. Er zijn maar zes plaatsen in PO I. Als je begint met 1 op 21, dan ben je daar waarschijnlijk niet bij."

"Iedereen heeft wel de beker met stip aangekruist en voor de rest willen we ons elke match amuseren, zoals tegen Zulte Waregem. Ik ben heel blij dat het tij aan het keren is en dat we stilaan rustigere waters tegemoet gaan."