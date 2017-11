Leko: "Wie zondag in doel staat? Ik heb mijn keuze al gemaakt"

Club Brugge is met 33 op 39 autoritair leider in de Jupiler Pro League. Leko wil zich niet aanpassen aan Anderlecht. "We spelen wel tegen de grootste club in België, maar ik geloof in mijn ploeg en ons voetbal. Dat is goed genoeg om daar iets te kunnen rapen."

"Het is heel lang geleden dat we daar gewonnen hebben. Dat is de realiteit. Maar we bereiden de wedstrijd van dit Club Brugge tegen dit Anderlecht voor, niet de wedstrijd van de voorbije jaren. De wedstrijd tegen Anderlecht wordt een mooie test voor deze jonge ploeg in opbouw."

"Ik verwacht een reactie van Anderlecht na de nederlaag in Parijs. Na een slechte wedstrijd wil je revanche nemen. Dat weten we. Ik verwacht een heel gemotiveerd en agressief Anderlecht. We kennen het voetbal van Vanhaezebrouck en zijn klaar voor zondag."