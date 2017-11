"Ik heb niet de gewoonte om thuis te verliezen van Club Brugge. Anderlecht ook niet"

Is Club Brugge in het voordeel omdat het geen Europees speelde deze week? "Het is sowieso een voordeel dat je een hele week samen kan werken en trainen. Ploegen die Europees hebben gespeeld lieten in het verleden vaak punten liggen."

"Zeker in ons geval is het een nadeel geweest. Ik ben hier nog maar een maand en heb nog geen enkele keer meer dan drie dagen na elkaar kunnen werken met mijn groep."

"Meestal zitten er maar twee dagen tussen de wedstrijden, waarvan meestal nog één dag herstel. Ik zit dus wel te wachten op een periode met meer tijd om gedetailleerder te kunnen werken met de spelers."

Zondag is er geen videoref. "Dat maakt mij niet. Ik heb vertrouwen in de scheidsrechter. Het is wel raar dat de grootste wedstrijd van het jaar geen videoref krijgt."

"In Play-off I zal de videoref elke wedstrijd gebruikt worden. Nu is het Anderlecht-Club Brugge en wordt het niet gedaan. Ik maak er geen zaak van, het is gewoon een vaststelling."