Anastasiou voor cruciaal duel tegen KVM: "Trainer is geen gezonde job"

Vroeger hadden trainers meer inspraak, nu is dat totaal anders. Toch is het altijd de fout van de coach als het niet goed gaat.

Vroeger hadden trainers meer inspraak, nu is dat totaal anders. Toch is het altijd de fout van de coach als het niet goed gaat.

"Ik lees geen kranten, ik ben niet bezig met wat links en rechts gebeurt", gebaart de Kortrijk-coach van krommenaas over de geruchten. "Als coach staat je positie altijd onder druk, dat is in Nederland of Griekenland niet anders. Het is geen gezonde job."

"Het voetbal is veel veranderd. Vroeger hadden trainers meer inspraak, nu is dat totaal anders. De scouts en directie spelen een belangrijke rol. Toch is het altijd de fout van de coach als het niet goed gaat. De trainer is vaak de pineut en het slachtoffer."

"Maar het enige wat telt, is hard werken. Dat doe ik elke met veel enthousiasme. De laatste matchen vinden we steeds meer een juiste balans en zijn we mentaal sterker geworden. Dat opent perspectieven voor KV Mechelen."

"KV Mechelen heeft een nieuwe trainer en dat maakt toch een verschil. Jankovic kent het team goed en zo'n wissel kan een boost geven. Maar hij is ook geen tovenaar."