Maes: "Ik kom bepaalde mensen in Genk liever niet meer tegen"

"Natuurlijk was in Genk niet alles negatief", gaat Peter Maes verder. "Ik ben er gekomen toen de club in een negatieve spiraal zat en dat hebben we heel mooi omgebogen. Toen ik ontslagen werd, waren we nog op drie fronten actief. Maar in de laatste maand stokte het."

In de Europa League stootte Genk onder opvolger Albert Stuivenberg door tot de kwartfinales. "Of ik daar jaloers op was? Daar ben je natuurlijk niet gelukkig mee."

"Je hebt dat met heel wat mensen bewerkstelligd. De grondvesten waren gelegd. Maar toen kwam er een abrupt einde aan. Maar ik ben trots dat de jongens dit hebben kunnen doortrekken."