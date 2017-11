Antwerp rouwt: jeugdspeler overleden na hartstilstand op training

"We vernamen deze ochtend het vreselijke nieuws dat Joël Lobanzo, een 17-jarige jeugdspeler van RAFC, vannacht overleden is", meldt Antwerp op haar website. "De jonge voetballer was dinsdagavond tijdens de training van de U19 het slachtoffer geworden van een plotse hartstilstand."

"De medische begeleider en trainers die in de nabijheid van de speler waren, hebben onmiddellijk de reanimatie gestart, waarna het mug-team de speler in kritieke toestand naar het ziekenhuis heeft overgebracht."

"De jongeman bleef ruim een dag in kritieke toestand, maar is in de nacht van woensdag op donderdag helaas overleden."

"Op het moment van die tragische gebeurtenis waren er enkele tientallen jongeren aanwezig op de trainingsvelden. Voor alle getuigen van dit akelige voorval - zowel medespelers, trainers als jeugdmedewerkers - voorziet de club sinds gisteren opvang en ondersteuning."