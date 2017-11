Jankovic: "KV Mechelen heeft voldoende kwaliteit om het tij te keren"

"Iedereen reageert positief. Het is ook fijn om de trainersstaf weer te zien. Twee jaar geleden hebben we 100 matchen samen op de bank gezeten. Ik ken ook nog veel van de spelers."

"Het is natuurlijk niet in de beste omstandigheden dat ik naar hier kom want Mechelen staat laatste. Maar er zit veel kwaliteit in deze groep. Dus het zal geen probleem zijn om opnieuw te klimmen in de stand."

De eerste opdracht voor Jankovic wordt een duel met KV Kortrijk. "Tactisch kan ik op twee trainingen nog niet veel veranderen, maar mentaal wil ik al een reactie zien. We willen dat duel winnen. De spelers moeten hun verantwoordelijkheid nemen en mogen hun energie niet sparen."

Het is geen geheim dat KV Mechelen eerst polste bij Michel Preud'homme en Marc Brys. Voelt Jankovic zich derde keuze? "Helemaal niet. De club heeft mij nodig en ik wil helpen. Mijn respect voor KV Mechelen is groot."