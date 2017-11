Timmermans: "Ik weet dat niet alle fans de keuze voor Jankovic steunen"

KV Mechelen polste achter de schermen bij Marc Brys, de huidige trainer van Beerschot Wilrijk. Is Jankovic een tweede keuze? "Er is absoluut gesproken met Brys. Wie dan eerste of tweede keuze was, speelt geen rol."

"Marc Brys is niet ingegaan op ons voorstel. De reden daarvoor ga ik in het midden laten. Daarna zijn we verder op zoek gegaan en bij Jankovic uitgekomen. Wij denken dat hij in de loop van het seizoen KVM weer op de rails zal krijgen."

Jonkovic krijgt een contract tot het einde van het seizoen. "Dat hebben we met hem besproken. We zullen zien hoe het loopt. Ik weet ook dat niet alle supporters deze keuze steunen."

"We moeten zien hoe het verder gaat met de club en waar we uitkomen. Als hij goed werk levert zullen we wel zien wat we doen."

"Wat vooral moet veranderen? Er moet opnieuw een ploeg op het veld staan. Op dit moment is KVM te veel los zand. We hebben de indruk dat weinig spelers weten waar ze moeten lopen of gaan. Daar is misschien te weinig op gewerkt de afgelopen weken. Dat wordt de eerste opdracht. Dan ben ik zeker dat onze ploeg opnieuw punten zal sprokkelen."