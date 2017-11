KV Mechelen zocht sinds 23 oktober een opvolger voor Ferrera, die bedankt werd voor bewezen diensten na de 4-1-nederlaag tegen Eupen. KVM polste clubicoon Michel Preud'homme, maar die ging na een nachtje slapen niet in op het voorstel.

Alaksandar Jankovic ziet een terugkeer wel zitten. Hij werd begin vorig seizoen weggeplukt door Standard, maar werd in april van dit jaar ontslagen in Luik.

"Zijn grote voordeel ten opzichte van andere kandidaten is dat hij de spelersgroep én de competitie heel goed kent. Hij weet perfect wat zijn opdracht is: KV Mechelen in 1A houden", zegt voorzitter Johan Timmermans op de website van de club.