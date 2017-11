"Te weinig oefenmatchen om extra opleiding voor videoref te geven"

Bepaalde scheidsrechters vragen om met dezelfde videoref samen te werken en dus vaste teams te vormen. “Momenteel is het moeilijk om met vaste teams te werken", zegt Verbist. "Het is het overwegen waard, maar we moeten kijken of dat allemaal haalbaar is.”

"Ik hoop dat alle kinderziektes snel verdwijnen. Door oefeningen en afspraken te maken met de scheidsrechters en de videorefs hopen we dat het systeem van de videoscheidsrechter snel verbetert."

Videoscheidsrechters krijgen trouwens maar 80 euro per match. “We onderhandelen met de Pro League om die verloning te verbeteren", besluit Verbist.