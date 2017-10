"Koeman bondscoach van Oranje? Het interesseert me geen bal"

Dries Mertens is God in Napels, Romelu Lukaku heeft die status ondanks een uitstekende seizoensstart nog niet verworven bij Manchester United. Maar coach José Mourinho countert de morrende supporters en verdedigt zijn spits.

"Dat is mooi van Mourinho, maar is het wel efficiënt?", vraagt Jan Mulder zich af. "Meestal lok je dan meer uit. Maar ik geef Mourinho hier wel goeie punten voor. Het ironische is: Lukaku heeft veel minder last van de supporters dan van Mourinho in het spel."

Filip Joos over de wedstrijd tegen Tottenham: "Hij kreeg geen steun. Wat Romelu wel heeft: als er iets mislukt, dan is hij nukkig. En dan komt er een spiegel, want dan reageren de fans zoals hij reageert."

"Hij voelt: ik kom van Everton en ik wil bij United domineren. Dat lukt tegen Swansea, maar in de toppers kiest Mourinho nog altijd voor iets anders."