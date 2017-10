Mulder over werkwijze videoref: "Als een paard dat staat te drinken"

Jan Mulder gaf zijn ongezouten mening over het schouwspel in Brugge, waar scheidsrechter Bram Van Driessche bij de penaltyfase met Vormer en Pirard de beelden op het kleine schermpje bekeek.

"Het duurde 3 minuten en 20 seconden. Dat ding waar hij met zijn hoofd in zit, doet me denken aan een plastic kap die een hond draagt bij een wonde", zei Mulder.

"Zijn hele instinct denkt: dit is geen fluit. Hij verzet zich met alles wat hij in zich heeft. Dit strijkt zo tegen zijn normale biotoop in."

"Hij kijkt naar die scène, maar hij ziet niets. Hij heeft namelijk al beslist. Hij heeft een penalty gezien. Het is als een paard dat staat te drinken. Het heeft niets meer met voetbal te maken. Dit moet weg."

"De beslissing moet in de bus genomen worden. Dit is geen doen voor een scheidsrechter. De besluitvorming moet bij de videoref zitten en dan ben je van deze belachelijke kluchten af."