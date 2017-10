Verbist over Brugse penalty: "Videoref had niet moeten tussenkomen"

Scheidsrechter Bram Van Driessche legde gisteren tijdens Club Brugge-STVV de bal even voorbij het uur op de stip na een ingreep van STVV-doelman Pirard op Vormer.

Na een overlegmoment met de videoref en een minutenlange denkoefening veranderde Van Driessche niet van mening. Jelle Vossen benutte in de 65e minuut de strafschop.

Scheidsrechtersbaas Johan Verbist geeft vandaag kort duiding bij de fase. "De vraag die hier gesteld moet worden: is de scheidsrechter fout (clearly wrong)? In dit geval niet en de videoref had hier dan ook niet moeten tussenkomen", klinkt het.