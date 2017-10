Sportpsycholoog over videoref: "Je eigen beslissing herroepen is erg moeilijk"

In het huidige systeem heeft de videoref een adviserende rol. Hij maant de hoofdscheidsrechter op het veld aan een fase te herbekijken, maar heeft geen beslissingsmacht. Volgens sportpsycholoog Jef Brouwers is dat een manco van het huidige systeem.

"Een beslissing herroepen is vanuit psychologisch standpunt een zeer complexe situatie. Het is sowieso moeilijk om aan mensen te zeggen dat ze fout zijn. Om dat over jezelf te zeggen is extra complex", zegt Brouwers.

"De hoofdscheidsrechter moet eerst beslissen of hij wil ingaan op het signaal van een videoref dat hij misschien fout was. Daarna moet hij eventueel een fout toegeven. En dat allemaal in een stadion en op een paar seconden tijd. In het hockey is de videoref de baas. Dat is duidelijk."

Dat laatste klopt niet helemaal. "Ook in het hockey is de veldscheidsrechter de eindverantwoordelijke, maar in praktijk gebeurt het zelden of nooit dat een beslissing van de videoref niet wordt gevolgd", zegt Laurine Delforge, internationale topscheidsrechter in het hockey (foto).