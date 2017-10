Kortrijk-eigenaar Tan en burgemeester Van Quickenborne willen nieuw stadion op Evolis-site

Het moet een levendig stadion worden, waar veel te doen is. We denken aan kantoren, horeca, sportfaciliteiten,... Dat is ook nodig om het geheel rendabel te maken. Wat we niet willen is een shoppingcenter, er mag geen bedreiging zijn voor de retail in de stadskern.

"We willen een grotere club worden, maar dat vraagt ook een groter stadion", legde Tan uit. "We willen wel dat de stad meestapt in het verhaal."

Burgemeester Vincent Van Quickenborne pikte in: "We willen faciliteren, niet investeren. Dit is een goeie locatie qua mobiliteit en visibiliteit."

De stad koppelt wel enkele voorwaarden aan het nieuwe stadion: "Het moet een levendig stadion worden, een site waar veel te doen is. We denken aan kantoren, horeca, sportfaciliteiten,... Dat is ook nodig om het geheel rendabel te maken."

"Wat we niet willen is een shoppingcenter, er mag geen bedreiging zijn voor de retail in de stadskern."

"Daarnaast moet ook de mobiliteit bekeken worden. Er is vanuit Vlaanderen een complex project opgestart, dat moet landen in 2018. Dit dossier kan als hefboom gebruikt worden."

"We denken ook aan ecologie. We willen geen megaparking rond het stadion. En als laatste is inspraak van de omliggende bedrijven en vooral van de fans nodig."