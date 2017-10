Vandenbempt: "Ik blijf 100 procent voorstander van de videoref"

Ik lees in Le Soir dat wanneer een scheidsrechter zijn beslissing herroept, hij meteen op zijn evaluatie een half punt minder krijgt. Die evaluatie is heel erg belangrijk in zijn verloning en in zijn verdere carrière. Ik zou zeggen: ook dat is verkeerd. Er zijn heel wat elementen die bepalen dat het erg moeilijk is voor de ref en de man in het busje.

Ook voor een systeem met challenges voor elke club zijn argumenten voor en tegen. In de zomer is mij al verteld dat spelers en trainers dat ook geen goed idee vonden. Toen toch niet in elk geval.

Coaches zouden het kunnen gebruiken om tactische redenen. Stel dat je ploeg op het einde van een wedstrijd onder grote druk staat, dan kan je zo een call vragen om je ploeg te laten ademen en een korte tactische bespreking te houden. Kortom om het te misbruiken.

Denken dat daarmee de discussies voorbij zullen zijn, is dagdromen. De scheidsrechter kan ook dan bij zijn beslissing blijven. Dan zou daar weer discussie over zijn.

Er wordt de voorbije dagen veel verwezen naar andere sporten waar de videoref wel een succes is, zoals hockey of rugby. Dan moeten we ons in het voetbal maar eens realiseren dat dat sporten zijn waar autoriteit en beslissingen van de ref gewoon aanvaard worden.

Met andere woorden waar een heel andere mentaliteit en ethiek heerst dan in het voetbal, een sport waar brullen en protesteren de normaalste zaak van de wereld is. Ook daarom heeft een videoref het in het voetbal zoveel moeilijker.