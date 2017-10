Komisch tafereel: Bölöni interviewt Rednic: "Helaba, wat meer respect!"

Laszlo Bölöni en Mircea Rednic delen niet alleen dezelfde nationaliteit, ze hebben ook een uitgebreide voorgeschiedenis. "We hebben nog samen op de kamer gelegen bij de nationale ploeg. We zijn samen goed voor 200 caps", herinnert Rednic zich. "Hij was zelfs mijn assistent toen ik bondscoach was", vertelt Bölöni.

De sfeer tussen de 2 was na de match dan ook opperbest. Bölöni trok Rednic speels aan zijn oor naar de interviewzone en drong vervolgens aan om te mogen meeluisteren. "Want als hij iets slechts over mij zegt..." "Dan zal hij mij een klap verkopen zegt hij in het Roemeens", vult Rednic aan.