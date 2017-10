Fraeye over videoref: "Geef trainers elke match recht op 2 videocalls"

AA Gent was woedend na de nederlaag tegen Charleroi, omdat het zich benadeeld voelde door de arbitrage. "Ik trek het systeem van de videoref in twijfel", reageerde Gent-coach Yves Vanderhaeghe na afloop.

Voetbaltrainer Karel Fraeye (ex-Lommel United en ex-Charlton) stelt een aanpassing van het systeem voor. "Zowat elke commotie die ontstaat over de videoref heeft te maken met zijn niet-ingrijpen", zegt Fraeye.

"Trainers en clubs voelen zich onrecht aangedaan, omdat noch de scheidsrechter noch de videoref tussenbeide kwam bij een mogelijk bepalende fase."

"Als die frustratie dan ook terecht blijkt te zijn, zoals in Charleroi - AA Gent, neemt die frustratie alleen maar toe, en wordt het systeem van de videoref ten onrechte in twijfel getrokken. Want dat de videoref een verbetering is, lijdt geen twijfel."

"Strafschoppen of niet, rode kaart of niet: het zijn spel- en vaak uitslagbepalende factoren, en net dat is het wat ook refs proberen te doen: een zo correct en objectief mogelijke leiding."