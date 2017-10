Lombaerts: "Custovic speelt met een ander systeem"

KV Oostende geraakt stilaan weer aan hoger wal. Vorige week klopte de kustploeg Charleroi met 3-0, gisteren kreeg Lokeren een 0-3 om de oren.

"Hopelijk zijn we nu vertrokken", reageerde Lombaerts bij Sporza. "Tegen Lokeren hebben we slim gespeeld en onze job gedaan. De middenvelders liepen de gaten dicht en in de verdediging hebben we de 0 gehouden. Hopelijk zetten we daar een reeksje neer."

"De zege tegen Lokeren geeft ons vertrouwen. Hopelijk wordt het een gewoonte om met 3 doelpunten verschil te winnen."