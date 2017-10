VIDEO: Tegen de paal trappen voor open doel? Ja, dat kan

Na twee owngoals stond Eupen 0-3 achter tegen Anderlecht. Toch speelde het de landskampioen van de mat in de tweede helft. Na een prachtig afstandsschot van Garcia leek Blondelle de aansluitingstreffer te maken, maar hij miste zijn controle. De bal ging tegen de paal.

"Ik moest beslissen in een fractie van een seconde", legt Blondelle uit bij Sporza. "Ik probeerde die bal mee te pikken en meteen binnen te schieten, maar het veld lag er glad bij. Die pech hadden we dan."

"Het moest snel gebeuren. Jammer, want het had een kantelpunt kunnen zijn in de wedstrijd. We hebben weer goed gespeeld, maar we blijven wel weer achter zonder punten."