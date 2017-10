Scheidsrechtersbaas Verbist: "Systeem videoref werkt wel"

Twee keer eiste AA Gent gisteren een strafschop tegen Charleroi, maar 2 keer ging scheidsrechter Sébastien Delferière niet akkoord. De 1e keer, toen Kubo onderuitgehaald werd in de zestien. De 2e keer, toen Baby handspel beging in zijn eigen strafschopgebied.

"Ik heb de 2 fases bekeken", reageert scheidsrechtersbaas Johan Verbist. "In de 1e fase hebben de scheidsrechters correct gehandeld. Er gebeurt een fout en de videoref verwittigt de scheidsrechter om de beelden te bekijken. Daarna beslist de ref dat het volgens hem geen strafschop is. Dus alles is daar volgens het protocol verlopen."

"Bij het handspel op het einde van de wedstrijd was er ook communicatie tussen de videoref en de scheidsrechter. Die laatste heeft geoordeeld dat het onvrijwillig handspel was."

"Misschien had de videoref toen iets meer moeten aandringen bij de scheidsrechter om de beelden nog eens te bekijken. Maar hij dacht dat de scheidsrechter de fase goed bekeken had en dat het dus onvrijwillig handspel was."