Thomas Foket: "Blij dat ik hier vandaag weer sta"

Foket mocht dan wel zijn wederoptreden vieren, maar dat was dan ook de enige reden tot blijdschap bij Gent, dat met 2-1 de boot inging. "Ik denk dat we op het einde nog heel goed hebben zitten drukken", analyseert hij. "Maar we zijn iets te laat in gang geschoten, want 2-0 ophalen op Charleroi is heel moeilijk."

"Het waren 2 heel vermijdbare doelpunten en ik denk dat we misschien nog een penalty hadden kunnen krijgen. Voor ons was dat duidelijk penalty. Het is spijtig dat dat niet meezat, maar het was geen topwedstrijd, langs beide kanten. Spijtig."

"We waren goed bezig en een mooie reeks aan het neerzetten. Dit wil niet zeggen dat we een slag gekregen hebben, we gaan zo voortdoen en we komen er wel."