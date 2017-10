Vanderhaeghe: "Scheidsrechters zijn minder scherp als er videoref aanwezig is"

Yves Vanderhaeghe was net als zijn spelers bijzonder boos na de match. "We verdienen het niet om hier te verliezen. We hadden op voorsprong moeten staan na een vroege penalty en dan zou het een andere wedstrijd geweest zijn."

"We waren de dominante ploeg, op vijf minuten in de eerste helft na. Charleroi heeft alleen geknokt voor elke meter en op het gepaste moment onze fouten afgestraft. Wij hebben het spel gemaakt. Dit is spijtig voor het voetbal."

"Ik trek het videosysteem in twijfel. De grootste fouten zijn dit seizoen al gebeurd wanneer de videoref aanwezig was. Dat is geen kritiek, maar een vaststelling. De scheidsrchters zijn gewoon minder scherp als de videoref aanwezig is. Als je kijkt naar de flagrante fouten die er vandaag gemaakt zijn, dan moet je er gewoon mee stoppen."

"Als je de consternatie en de discussies nu ziet, dan weet je eigenlijk al genoeg. De spelers hebben ook het handspel gezien en die eerste fase was ook een zuivere penalty. Dat kan niet. Het systeem moet eruit."