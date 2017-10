5 verklaringen voor succes STVV: "Drang om te winnen is groter dan angst om te verliezen"

Verdedigend staat STVV vrij sterk, met de al eerder vernoemde Kitsiou en De Norre en met ook nog Kotysch (foto onder). Die speelt daar al zijn 8e seizoen, maar het is wel zijn beste seizoen tot nu toe.

Aanvallend is er wel nog ruimte tot verbetering. Vetokele is heel vaak geblesseerd, Ceballos was stormachtig aan de competitie begonnen maar is nu weggedeemsterd en dan heb je ook nog Bezoes en Gueye. Als iedereen fit en in vorm is, zullen de opties alleen nog maar groter worden.