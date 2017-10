Anastasiou voelt zijn stoel niet wankelen: "Ik heb niet met het bestuur gesproken"

Op zijn persconferentie voor de belangrijke match tegen Genk probeerde hij de vragen over zijn positie te ontwijken. "Ik focus mij op mijn werk. Er is geen gesprek geweest met het bestuur. Ik weet niet of ze op zoek zijn naar iemand anders. Ik hoop van niet."

"Ik kom elke dag naar hier met het doel om het team beter te maken en om zelf beter te worden. Ik probeer de dingen positief te bekijken. We staan niet laatste en er is geen reden tot paniek. De journalisten bekijken alles negatief. Dat zijn twee verschillende werelden."

Leest Anastasiou dan echt geen kranten? "Daar heb ik geen tijd voor. Ik lees ook de site van Beerschot Wilrijk niet. Ik lees die van Kortrijk niet eens. Het interesseert me niet wat er geschreven wordt. Als er iets zal gebeuren, gebeurt het."

De match tegen Genk dan maar. "Het wordt moeilijk want die ploeg zit nu in een flow. We zijn goed voorbereid en ik zal met de jongens die fit zijn, proberen om punten te pakken. Zijn er nog vragen over voetbal? Neen, dat dacht ik al", en zo verliet hij de zaal.