Erevoorzitter KVO: "Ze laten hun kop zot maken door de makelaars, ik word er ziek van"

Voor de jonge en onervaren Adnan Custovic is het geen cadeau om in deze woelige periode de club naar een veilige haven te loodsen. "Hij zal moeten roeien met de riemen die hij heeft. Siani en Berrier zijn goeie spelers, maar zelfs zonder hen hebben we nog genoeg materiaal om erin te blijven."

"Ik denk dat Custovic over de mogelijkheden en kalmte beschikt om de club te leiden. Hij zal het zeer goed doen. Maar we moeten hem wel krediet geven. Die jongen is het probleem niet. We zouden gewoon een paar keer moeten winnen."