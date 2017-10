Hard verdict voor Oulare: acht weken out met spierscheur

Na 37 minuten moest Antwerp-coach Bölöni al een eerste keer wisselen tegen Standard. Oulare lag languit op de grasmat en vroeg meteen om een vervanging. Na onderzoek blijkt de spits een spierscheur in de quadriceps van zijn rechterbeen te hebben opgelopen.

Hij staat opnieuw acht weken aan de kant en lijkt in 2017 dus niet meer in actie te zullen komen. "Alles heeft een reden", reageerde de Watford-huurling op Instagram. "Ik kan maar een ding doen en dat is vooruit kijken en nog harder werken om sterker terug te komen."

Het is al de tweede klap die Oulare dit seizoen moet verwerken. Hij was nog maar drie weken opnieuw fit nadat hij in augustus ook al een spierscheur had opgelopen.