Michel Preud'homme zegt neen tegen KV Mechelen

Preud'homme was vrij, nadat hij eind vorig seizoen weggegaan was bij Club Brugge. Het bestuur van KV Mechelen vond dus op zijn minst dat de vraag kon gesteld worden.

De oud-doelman was gecharmeerd door het aanbod en nam even de tijd om het te overwegen. Maar hij gaat het avontuur niet aan.

"Dat is jammer", reageerde KVM-voorzitter Johan Timmermans kort. "Maar we zijn Michel Preud'homme dankbaar dat hij onze vraag in overweging nam."

"We zetten onze zoektocht naar een nieuwe trainer intensief voort."