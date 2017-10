STVV-manager Bormans: "Doen het goed, maar kunnen nog niet achteroverleunen"

STVV prijkt na 12 speeldagen op de 2e plaats in het klassement. Droomt Bormans nu al volop van Play-off I? "Ik denk dat het voor ons nu niet aan de orde is. Voor een club als STVV is het voor de helft van de competitie vooral zaak om zo snel mogelijk gered te zijn. Dan kun je beginnen te voetballen en hogerop op te kijken. Dat is dit seizoen niet anders."

"23 punten is al heel goed, maar dat wil niet zeggen dat we nu achterover kunnen leunen. Integendeel, ik denk dat we nu vooruit kunnen kijken en elke match met een vrijer gevoel beginnen te voetballen, zeker tegen Club Brugge zondag. Dat kan ons spel alleen maar ten goede komen en dat is ook leuk voor de supporters."

"Het is belangrijk dat we goed recupereren. Maar wanneer je naar Club Brugge gaat, heb je waarschijnlijk niet al te veel verwachtingen. Dat zal dit jaar niet anders zijn. Wij gaan proberen om ons uiterste best te doen en wie weet kunnen we daar nog iets rapen."