Invaller Van Damme: "Mijn geduld was een beetje op aan het raken"

Antwerp en Standard speelden 0-0 gelijk. "Als je de match bekijkt, is dat correct", analyseert Jelle Van Damme. "Veel duels, veel stilstaande fases. Dat zijn de fases waarop beide ploegen gevaarlijk hadden kunnen zijn. Voor de rest heb ik geen uitgespeelde kansen gezien."

"Ik kreeg de vraag of we niet meer kunnen verwachten, maar ik denk dat we realistisch moeten blijven. We zijn nog volledig in opbouw, het is het eerste seizoen opnieuw in 1e klasse. Dan kun je alleen chapeau zeggen."

Laszlo Bölöni eiste langs de zijlijn de hoofdrol op met zijn nerveuze gedrag. Hij maakte zich druk en werd naar de tribunes gestuurd. "Vorige week vond ik hem ook nerveus voor Brugge. Als je naar het klassement kijkt, staan we daar heel mooi, maar het kan snel keren. Ik snap dat hij nerveus is. Maar ik heb hem liever zo."