Een acrobaat op het veld, vuurwerk ernaast: speeldag 12 had veel showgehalte

Ook langs de zijlijn was er spektakel. Antwerp-coach Laszlo Bölöni maakte zich druk en kreeg het al in het openingskwartier aan de stok met scheidsrechter Van Driessche. Na een uur had de ref er genoeg van, waarop hij Bölöni naar de tribunes stuurde. Daar kreeg de Roemeen een sjaal en felicitaties van de fans.