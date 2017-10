Preud'homme denkt na over voorstel van KV Mechelen

KV Mechelen heeft de 57-jarige Preud'homme de vraag gesteld of hij de opvolger wil worden van Yannick Ferrera. Die miste vorig seizoen net Play-off 1, maar bengelde dit seizoen helemaal onderaan. Maandag na de 4-1 in Eupen werd hij de laan uitgestuurd, dinsdag kreeg KV Mechelen de rode lantaarn na de 0-2 thuis tegen Lokeren.

Preud'homme, die eind jaren 80, begin jaren 90 de gouden periode van KV Mechelen meemaakte, vindt de vraag de moeite waard om over na te denken. Ten laatste morgenvroeg zal hij zijn ex-club een antwoord geven.

Preud'homme, die in het buitenland verblijft, heeft alvast van Club Brugge de toestemming om desgevallend in Mechelen aan de slag te gaan. In mei zette hij in Brugge in onderling overleg zijn contract stop.