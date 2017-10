D'Haene: "Tactiek was goed, we hebben het zelf verkloot"

In de tweede helft zakken we helemaal weg en slikken we twee tegentreffers. Dan zakt iedereen zijn broek af, hé.

In de tweede helft zakken we helemaal weg en slikken we twee tegentreffers. Dan zakt iedereen zijn broek af, hé.

"Alweer hetzelfde verhaal", zucht D'haene. "We komen voor en geven het helemaal weg. De ontgoocheling is groot, want de eerste helft was goed met redelijk voetbal."

"Maar in de tweede helft zakken we helemaal weg en slikken we twee tegentreffers. Dan zakt iedereen zijn broek af, hé. We verdedigden te laks. We komen voor en denken dat we er al zijn. We blijven weer zonder punten achter."

"Het heeft niet met kwaliteit te maken. We moeten de negatieve punten onthouden, de koppen bij elkaar steken en zaterdag vol aan de bak tegen Genk. De sfeer is nog goed."

"Twijfels bij de trainer? Wij moeten het doen! We komen op voorsprong, dus de tactiek van de trainer hielp. We hebben het zelf verkloot."