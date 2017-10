Leko: "Waarom begonnen we zo slaperig? Geen duels, geen power..."

Lang moest Leko niet zoeken naar een verklaring voor het verlies. "We waren te slap begonnen. Geen duels, geen power, geen loopvermogen. Qua mentaliteit was het onze slechtste helft in de competitie."

"Genk daarentegen was goed, met veel pressing. En het was ook heel jammer om vlak voor rust zo'n tegendoelpunt te slikken. Ik weet niet goed of het dom was of een ongeluk. De afspraak is dat onze keeper de tweede paal moet beschermen. En zo'n foutjes betaal je cash."

"We mogen echter niet alles op Horvath afschuiven. Hij is jong en heeft talent. Ik wil hem vertrouwen en tijd geven. Ik wil vooral zoeken naar de reden waarom we zo slaperig begonnen."