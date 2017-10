Dury viert 400ste match in eerste: "Ik weet niet of Zulte Waregem zonder hem kan"

Dury loodste de fusieploeg Zulte Waregem naar eerste klasse in 2005. Sindsdien veroverde Essevee twee keer de Beker van België (2006, 2017) en strandde het op een zucht van de titel in 2013.

"De sterke punten van Dury? Hij is heel gedreven, coacht sterk, is leergierig...", somt Naessens op. "Door zijn militaire opleiding kan hij een strenge lijn uitzetten. Maar nu hij wat ouder is, is hij ook geduldiger geworden. Nu we in een dipje zitten, is het het moment om te zalven. Dat kan hij nu ook en vroeger misschien iets minder. Hij is een completere trainer geworden."

In 2013 tekende Dury nog een contract voor tien jaar in het Regenboogstadion. Komt er ooit een einde aan de samenwerking? "Hij zegt dat hij op zijn 65e wil stoppen", vertelt Naessens. "Hij wil genieten van het leven. Of Zulte Waregem zonder Dury kan? Dat is een vraag waar ik niet op kan antwoorden."