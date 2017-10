Laurent Ciman traint volgende maand mee met Standard

Laurent Ciman is sinds 2015 aan de slag in de Major League Soccer, de Noord-Amerikaanse voetbalcompetitie. Met Montréal Impact staat hij op het einde van de reguliere competitie op de 9e plaats in de Eastern Conference. Enkel de top 6 speelt de play-offs en dus is het seizoen van Ciman afgelopen.

Maar om klaar te zijn voor de wedstrijden van de Rode Duivels keert Ciman terug naar ons land. Tussen 15 november en 15 december zal hij meetrainen met Standard, de club waarvoor hij tussen 2010 en 2015 speelde.